Foto Noa Lang, indizio sul futuro? Lo scatto postato sui social

Si fanno sempre più insistenti le voci sul futuro di Noa Lang. Il Napoli è disposto a valutare eventuali offerte già nella sessione invernale, soprattutto in relazione al rendimento altalenante e al di sotto delle attese mostrato nella prima parte di stagione.

Tra le tante voci su un possibile addio, arriva però un segnale direttamente dai canali social del giocatore: Lang ha pubblicato un’immagine che lo ritrae mentre esulta dopo un gol in maglia azzurra. Uno scatto che potrebbe suggerire la volontà di restare a Napoli. Di seguito la foto: