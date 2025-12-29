Foto

Noa Lang si gode il sole di Napoli: "C' bella jurnat"

di Davide Baratto

"C’ bella jurnat", scrive così Noa Lang sui social: una foto pubblicata nelle storie del suo profilo Instagram, in cui l’esterno olandese si gode dall’alto il panorama di Napoli, approfittando della bella giornata di sole che oggi ha illuminato la città. Nel mezzo dei rumors delle ultime ore su un possibile addio a gennaio, il calciatore azzurro si concede un momento di relax immergendosi nel fascino del contesto partenopeo. Di seguito la foto.