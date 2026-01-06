Foto Nuovo tatuaggio per Edo De Laurentiis con dedica speciale

Nuovo tatuaggio con dedica speciale per Edoardo De Laurentiis. Il vice presidente del Napoli è stato immortalato dal tatuatore Enzo Brandi che ha mostrato gli scatti sul proprio account Instagram. Sull'avambraccio del dirigente azzurro sono stati tatuati i nomi della sua compagna e di sua figlia uniti da un battito cardiaco. Di seguito le immagini.