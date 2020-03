Oggi era in programma Inghilterra-Italia: non si gioca, ma Wembley diventa tricolore per 90'

"Non potremo dividere il campo questa sera, ma siamo uniti in questo momento difficile". Bella iniziativa della FA: oggi era infatti in programma un'amichevole tra l'Inghilterra e l'Italia, che non si potrà ovviamente disputare. In compenso, Wembley resterà tricolore per 90 minuti: l'arco sovrastante l'impianto della Nazionale dei Tre Leoni, infatti, si colorerà di verde, bianco e rosso per l'ipotetica durata di una partita. Via Twitter, le due nazionali hanno scambiato messaggi di solidarietà.

We may not be sharing the pitch tonight @azzurri, but we stand together and united in this difficult time 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇹#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/avatfpEBQy — England (@England) March 27, 2020