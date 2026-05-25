Trieste virale sui social: “Conte via per le critiche? Ccà nisciun è fess..."

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La giornalista Anna Trieste si è espressa così sui social in merito all'addio di Antonio Conte e alle sue parole di ieri in conferenza stampa

La giornalista Anna Trieste si è espressa così sui social in merito all'addio di Antonio Conte e alle sue parole di ieri in conferenza stampa: "Voglio bene a Antonio Conte ma dire che rinunci a 8 milioni di euro netti perché ti fanno i post e le trasmissioni contro è quasi come Rafa Benitez che per non dire che andava al Real disse che si voleva riavvicinare alla moglie. Antò grazie di tutto ma ccà nisciun è fess!".

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