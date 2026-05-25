“Superato! Inaccettabile!”, “Preferisco persino Pisacane!”: la campagna contro Allegri è già forte sui social

“Superato! Inaccettabile!”, “Preferisco persino Pisacane!”: la campagna contro Allegri è già forte sui socialTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:40Dai social
di Pierpaolo Matrone
Dopo le ultime indiscrezioni sul forte interesse di De Laurentiis, sui social sono comparsi numerosi commenti contrari alla possibile scelta del club.

L’ipotesi Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli non entusiasma una parte della tifoseria azzurra. Dopo le ultime indiscrezioni sul forte interesse di De Laurentiis per l’ex tecnico del Milan, sui social sono comparsi numerosi commenti contrari alla possibile scelta del club.

I commenti dei tifosi sull'ipotesi Allegri per il Napoli

“Superato! Inaccettabile!”, scrive un tifoso, mentre un altro rincara: “Preferisco persino Pisacane!”. La recente stagione negativa vissuta da Allegri al Milan avrebbe alimentato ulteriormente i dubbi dei sostenitori del Napoli, già divisi sul profilo ideale per raccogliere l’eredità di Antonio Conte.