Video Osimhen-Galatasaray, presentazione show sui social: elegante al ballo in maschera

vedi letture

Victor Osimhen grande star a Istanbul. L'attaccante del Napoli appena prelevato in prestito dal Galatasaray è stato presentato in grande stile. Sui social il club turco ha pubblicato il video di una festa in maschera interrotta dall'arrivo improvviso di un uomo mascherato, Osimhen appunto, vestito elegante per l'occasione, che a fine video indica l'Europa League, posa la mascherina e dice: "We are the best".