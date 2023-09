Ostigard: "Felice per il mio primo gol in Serie A e per la prestazione della squadra!"

Al termine del match, il difensore azzurro esulta e ringrazia i tifosi su Instagram.

Il Napoli batte il Lecce al Via del Mare 4-0, ad aprire il poker dei campioni d'Italia ci pensa Leo Ostigard. Al termine del match, il difensore azzurro esulta e ringrazia i tifosi su Instagram: "Felice per il mio primo gol in Serie A e per la prestazione della squadra! Grazie a tutti per il supporto".