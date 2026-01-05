Palmeri: "L'arbitro Guida di Torre Annunziata ce l'aveva con l'Inter! Visti quanti gialli?"

Il giornalista Tancredi Palmeri ha fatto particolare attenzione alla gestione arbitrale di Guida in Inter-Bologna (gara vinta nettamente dai nerazzurri) dopo che la designazione aveva fatto parecchio discutere in ambienti interisti: "Ho come l'impressione che Guida di Torre Annunziata stia arbitrando un filo incattivito.

[...] Si ha come l'impressione che Guida di Torre Annunziata non stia arbitrando tranquillissimo, anzicheno". Infine: "Ovazione di San Siro per Guida di Torre Annunziata quando al 72' estrae il primo giallo per il Bologna al quindicesimo fallo dopo i 3 gialli su 13 falli all'Inter".