Palmeri: “Per me non è rigore! Aveva già fatto la giocata…”

Molto discusso il rigore assegnato all'Inter, che aveva permesso ai nerazzurri di passare momentaneamente in vantaggio 2-1 sul Napoli. Il giornalista di Sportitalia, simpatizzante Inter, Tancredi Palmeri commenta così sul proprio account X: "Per me non è rigore per l’Inter. Capisco che per regolamento si dia ma quando hai già effettuato la giocata non ha senso".