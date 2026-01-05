Palmeri smentisce le moviole: "C'era fallo di Rrahmani sul 2-0 del Napoli"

Oggi alle 12:50
di Arturo Minervini

"Era da annullare il gol di Rrahmani perché spinge via il marcatore mentre arriva il cross". Questo il messaggio postato su X da Tancredi Palmeri, volto di Sportitalia, che attacca così la decisione di Massa di convalidare il gol del raddoppio azzurro all'Olimpico contro la Lazio.

Segnaliamo che nessuna moviola ha ritenuto ci fosse fallo del difensore azzurro in quell'occasione. 