Palmeri sullo scudetto: "Conte ha un mese e mezzo per l'allungo decisivo"

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri analizza il campionato del Napoli e in generale della lotta al titolo parla così sui social: "E alla ventesima con la Juventus a -14* a la Lazio a -11, rimangono solo in 3 per lo scudetto, e l’Atalanta è in calo. E Conte sa che ha un mese e mezzo per l’allungo decisivo mentre Inter e Atalanta avranno ogni mercoledì occupato da Champions, Coppa Italia e recuperi".

Rispondendo sui social ad alcuni tifosi, ha aggiunto: "L’Inter ha un calendario migliore a gennaio, ma quando giochi ogni 3 giorni le partite contro le piccole diventano le più difficili perché giocoforza si abbassa la concentrazione. Fosse un infrasettimanale è un conto, ma se è un continuo è una trappola".