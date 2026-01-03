Pisacane sulla sparatoria: "Mio fratello è fuori pericolo di vita, mio padre non è stato aggredito"

L'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane, tramite una story sul suo profilo Instagram, si è espresso sulla sparatoria a Napoli della scorsa notte nella quale è stato ferito suo fratello: "Come riportato da diversi organi di stampa questa notte mio fratello Gianluca è stato coinvolto in un'aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. Stava rientrando a casa, aveva appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un'altra giornata di lavoro. Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni: non è in pericolo di vita, ha riportato delle ferite alla gamba, sta bene compatibilmente all'esperienza che ha vissuto. Tanto spavento, ovviamente: per lui, per tutta la nostra famiglia. Non volevano dirmelo per non farmi preoccupare, ho saputo solo questo pomeriggio. Mio padre, a differenza di quanto scritto, non è stato aggredito. In queste ore ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, ringrazio davvero tutti per la solidarietà e l'affetto".

La ricostruzione dei fatti.

La scorsa è stata una notte di paura per la famiglia di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari. Tra i Quartieri Spagnoli e via Toledo, nei pressi dell’attività commerciale di famiglia, 28enne è stato aggredito rimanendo ferito da colpi d’arma da fuoco a una gamba ed è stato trasportato all’ospedale dei Pellegrini: il ragazzo è fuori pericolo di vita. Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato. L’intervento è scattato intorno alle 4 del 3 gennaio, con le indagini affidate alla Squadra Mobile di Napoli e al commissariato Montecalvario. Gli inquirenti non escludono l’ipotesi di una rapina legata all’incasso dell’attività.