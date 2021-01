Pistocchi: "Il Napoli si fa rimontare due volte, l’Empoli fa un figurone"

Il Napoli batte 3-2 l'Empoli al Maradona ed accede ai quarti di finale di Coppa Italia, il giornalista Maurizio Pistocchi analizza il match su Twitter: "Il Napoli si fa rimontare due volte dall’Empoli: ai gol di Di Lorenzo e Lozano risponde per due volte Bajrami , Insigne sbaglia un gol facile facile, Lozano sfiora il palo, ci vuole un gol in mischia di Petagna per andare ai quarti l’Empoli di Dionisi fa un figurone".

