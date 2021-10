Pistocchi: "Perché Massa non è stato chiamato al Var dopo il fallo su Anguissa? La legge non è uguale per tutti?"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter il diverso utilizzo del Var in Inter-Juventus e Roma-Napoli: "Dopo aver visto il rigore concesso da Mariani per fallo di Dumfries su Alex Sandro, che l’arbitro aveva fatto segno di aver valutato personalmente, mi chiedo per quale motivo Massa non è stato chiamato al Var dopo il fallo di Cristante su Anguissa. La legge non è uguale per tutti?"

