Pistocchi perplesso su Kvaratskhelia: "O non guardano le partite, o non le capiscono"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha scritto un post sui social commentando gli elogi per la gara di Kvaratskhelia contro il Portogallo: "Incredibile come quando si parla di calcio tutti basino i loro giudizi solo sui risultati: Kvaratskhelia è stato uno dei migliori, se non il Migliore, anche nel Napoli, nonostante sia stato in tutti i modi picchiato,penalizzato da arbitri incapaci, ma viene esaltato solo oggi perché ha fatto gol al Portogallo. I casi sono due: o non guardano le partite, o non le capiscono".