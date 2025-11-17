Pistocchi protesta: "Calcio italiano vecchio da 15 anni! Aspettavano il miracolo..."

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la rovinosa sconfitta dell'Italia contro la Norvegia, conseguenza doversi giocare i play-off per la terza volta consecutiva per sperare di tornare al Mondiale. Di seguito le sue parole: "La Norvegia ci asfalta anche a San Siro, segna quattro gol, rispondendo sul campo al vantaggio azzurro di Pio Esposito e ai commenti ironici che ne avevano sottovalutato la forza.

Poche chiacchiere: il nostro Sistema calcio, pieno di stranieri e con poca qualità, da anni non è competitivo, e andava riformato dalla base. Invece si sono persi 15 anni, aspettando un miracolo invece di ristrutturare il sistema, partendo dai centri di formazione federali per arrivare a Coverciano. E oggi il rischio di non andare per la terza volta consecutiva ai Mondiali è concreto più di quanto si possa immaginare".