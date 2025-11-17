Pistocchi protesta: "Calcio italiano vecchio da 15 anni! Aspettavano il miracolo..."

TuttoNapoli.net
Oggi alle 22:20
di Davide Baratto

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la rovinosa sconfitta dell'Italia contro la Norvegia, conseguenza doversi giocare i play-off per la terza volta consecutiva per sperare di tornare al Mondiale. Di seguito le sue parole: "La Norvegia ci asfalta anche a San Siro, segna quattro gol, rispondendo sul campo al vantaggio azzurro di Pio Esposito e ai commenti ironici che ne avevano sottovalutato la forza.

Poche chiacchiere: il nostro Sistema calcio, pieno di stranieri e con poca qualità, da anni non è competitivo, e andava riformato dalla base. Invece si sono persi 15 anni, aspettando un miracolo invece di ristrutturare il sistema, partendo dai centri di formazione federali per arrivare a Coverciano. E oggi il rischio di non andare per la terza volta consecutiva ai Mondiali è concreto più di quanto si possa immaginare".