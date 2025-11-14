Ziliani: "Conte vuole andarsene, per la disperazione di ADL"

vedi letture

Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un post sui social commentando il momento che sta vivendo in stagione il Napoli ma anche trattando il delicato tema infortuni che sta colpendo il Napoli ormai da inizio stagione. Ecco le sue parole: "Da Lukaku ad Anguissa, 13 infortuni muscolari in 3 mesi. I novanta giorni che hanno trasformato il Napoli in un ospedale da campo e hanno alzato un muro tra Conte e i suoi giocatori sempre più ostili Lobotka a De Bruyne: "Sei passato da Guardiola a Conte? Benvenuto all'inferno!".

Il problema dei massacranti carichi di lavoro che hanno messo in ginocchio mezza squadra con infortuni gravi come quelli di Lukaku, De Bruyne e Anguissa e hanno spaccato lo spogliatoio allontanando il gruppo dall'allenatore: che oggi vuole andarsene per la disperazione di De Laurentiis (che rivede i fantasmi di due anni fa)".