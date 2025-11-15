Beukema fa impazzire i tifosi: post social con foto di Napoli e musica di Gigi D’Alessio

Sam Beukema sembra essersi già innamorato di Napoli, e il suo ultimo post Instagram lo conferma. Il difensore olandese ha condiviso un carosello intitolato “Un po’ di Napoli e un po’ di Olanda”, accompagnato da un cuore azzurro e dalla bandiera olandese, scegliendo come colonna sonora “Buongiorno” di Gigi D’Alessio, dettaglio che ha fatto impazzire i tifosi.

Le immagini postate raccontano il suo crescente legame con la città: il murales dedicato a Maradona nei Quartieri Spagnoli, il panorama di Napoli visto dall’aereo con lo stadio che spunta, il lungomare, il presepe napoletano, il caffè a Castel Volturno e anche uno scatto con Eljif Elmas. Beukema, arrivato da pochi mesi, sembra essersi ambientato alla perfezione, mostrando un entusiasmo che il popolo azzurro ha accolto con grande affetto.