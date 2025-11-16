Alvino: "Resterà deluso chi si aspettava la sua assenza, domani Conte torna a Castel Volturno!"

di Antonio Noto

Nessuna sorpresa o colpo di scena, Antonio Conte da domani tornerà a dirigere gli allenamenti degli azzurri a Castel Volturno. A confermare attraverso X il ritorno del tecnico a Napoli, dopo una settimana di permesso concordato con la società, è stato il giornalista Carlo Alvino: "Rimarranno delusi quei pochi o tanti che domani si aspettano l'assenza di Conte a Castel Volturno.

Il tecnico sarà regolarmente al suo posto per riprendere la preparazione in vista dell'impegno di sabato con l'Atalanta e quelli successivi che attendono gli azzurri. Superfluo ribadire che non ci sarà Aurelio De Laurentiis impegnato a Roma tutta la prossima settimana. 'È durante la tempesta che conosciamo i bravi navigatori'.