Video Il discorso da leader di Rrahmani nello spogliatoio del Kosovo: immagini virali

Ottime notizie arrivano dagli impegni delle Nazionali per il Napoli, in particolare dal Gruppo B di qualificazione ai Mondiali 2026. Il Kosovo ha conquistato una vittoria fondamentale (2-0) in trasferta contro la Slovenia, rilanciandosi in classifica. Protagonista assoluto della serata è stato il pilastro azzurro, Amir Rrahmani. Il difensore ha disputato una partita impeccabile, restando in campo per tutti i 90 minuti e guidando la sua difesa con l'autorità che lo contraddistingue. I gol di Asllani e l'autorete di Karnicnik hanno fissato il risultato, ma è stata la solidità difensiva a fare la differenza.

A fine gara, Rrahmani ha dimostrato di essere un vero leader. Da capitano, ha tenuto un discorso appassionato nello spogliatoio, caricando i compagni in un momento chiave della loro corsa. Un segnale di forte personalità e carisma, che Conte spera di rivedere anche al rientro a Castel Volturno. Di seguito il video.