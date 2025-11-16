Video
“Vi metto a prendere acqua e vento come ADL con Osimhen”, la nuova rima di Geolier sul Napoli
A più di un anno dall’uscita di “Dio lo sa”, Geolier è pronto a tornare. Il quarto album del rapper di Secondigliano è ufficialmente in lavorazione. Il disco segnerà anche l’avvio di una nuova stagione live che si preannuncia già da record. Per la prossima estate, infatti, Geolier ha fissato tre concerti consecutivi allo stadio Maradona.
Nelle ultime ore sui suoi profili social l’artista ha lanciato uno spoiler di un suo prossimo brano: una rima dal sapore calcistico, che cita il Napoli. “Vi metto a prendere acqua e vento come ADL con Osimhen”, lasciando intendere che nel prossimo singolo non mancheranno anche riferimenti al mondo azzurro. Di seguito le immagini:
