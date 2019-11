Pistocchi sul comunicato: "Club procederà contro i giocatori e dice ad Ancelotti ora sono cavoli tuoi"

Il giornalista, Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter il comunicato del club partenopeo sull'ammutinamento dei calciatori azzurri: "Tradotto in parole povere: procederemo per via giudiziaria nei confronti dei tesserati che non hanno ottemperato a quanto disposto dalla Società, e d’ora in avanti sono cavoli di Ancelotti. Zitti e pedalare"

Tradotto in parole povere: procederemo per via giudiziaria nei confronti dei tesserati che non hanno ottemperato a quanto disposto dalla Società, e d’ora in avanti sono cavoli di Ancelotti. Zitti e pedalare pic.twitter.com/LBzZRvKO6b — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) November 6, 2019