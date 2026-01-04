Politano suona la carica sui social: "Anno nuovo, sorrisi vecchi. Avanti così!"

Il Napoli mette in fila la quarta vittoria per 2-0, superando anche la Lazio in trasferta all'Olimpico grazie alle reti di Spinazzola e Rrahmani. Gli azzurri quindi cominciano l'anno nuovo nel migliore dei modi e danno continuità al periodo positivo iniziato con la Supercoppa, peraltro rimanendo a ridosso della vetta della classifica. L'esterno azzurro ed MVP della partita Matteo Politano, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha suonato la carica per il successo: "Anno nuovo, sorrisi vecchi.

Grandissima vittoria, Avanti su questa strada! Forza Napoli". Di seguito il post.