Post-Conte, Criscitiello a sorpresa: “Il Napoli è su Italiano!”

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Il Napoli guarda Vincenzo Italiano come possibile sostituto di Conte. Lo scrive Michele Criscitiello su X: "Il valzer di direttori sportivi e allenatori entra nel vivo. Sul fronte DS, Tony D’Amico dell’Atalanta è finito nel mirino di Roma e Milan, mentre la Cremonese punta forte su Angelozzi. Il Mantova valuta Fabio Gatti dell’Atalanta U23, mentre il Cagliari spinge per Polito del Catanzaro.

Capitolo panchine: l’Atalanta pensa a Sarri, il Napoli riflette sul profilo di Italiano, anche se il tecnico resta avanti nella corsa per la Fiorentina. Il Bologna valuta Grosso come possibile idea per il futuro, mentre il Sassuolo segue Abate"

Giro DS, trattative: D’Amico (Atalanta) parla con Roma e Milan. Cremonese su Angelozzi, Mantova su Fabio Gatti (AtalantaU23). Cagliari forte su Polito (Catanzaro). Giro Mister: Atalanta-Sarri, Napoli pensa a Italiano, Bologna idea Grosso ma avanti a Firenze. Sassuolo, idea Abate — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) May 20, 2026

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