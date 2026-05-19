Mazzocchi sui social: "Il rispetto mi ha permesso di arrivare qui e vincere con la mia amata Napoli"

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"Ed è il rispetto che insegnerò ai miei figli 'Sempre'".

Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, ha postato un post sul proprio account Instagram: "Il rispetto che porto per me stesso ogni giorno, è quello che mi ha permesso di arrivare qui. Ed è quello che mi ha permesso di vincere uno scudetto e una supercoppa con la mia amata Napoli.

Ed è il rispetto che insegnerò ai miei figli 'Sempre'".