Foto De Bruyne resta a NapolI? Spunta indizio dai social

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Kevin De Bruyne ha un altro anno di contratto con il Napoli e spunta sui social un indizio, secondo i tifosi, per la sua permanenza in azzurro anche dopo il Mondiale. La pubblicazione della foto da parte della Ferrillo Arredamenti dopo la consegna di una nuova cucina al belga ha alimentato le interpretazioni dei tifosi. Chiaramente è una 'notizia' che vale poco, in attesa di eventuali novità o comunicazioni.

Che però potrebbero anche non avvenire. Kdb d'altronde è ancora legato al Napoli fino al 2027 e dunque salvo sorprese resterà in azzurro. "Un grazie speciale a Kevin De Bruyne per aver scelto Ferrillo Progettata e montata dal nostro staff, il fuoriclasse belga insieme alla sua fantastica famiglia ha optato per una bellissima cucina barbecue Weber con forno Alfa", il messaggio del post sui social.