Giuliani: "Ok il 2° posto, ma rimpianti per corsa scudetto e Champions imbarazzante"

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"La Champions League è un grande risultato che però acuisce i rimpianti per la corsa scudetto che non c’è mai stata e l’imbarazzante campagna europea"

Fulvio Giuliani, direttore del quotidiano La Ragione e tifosissimo del Napoli, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la prestazione degli azzurri di Antonio Conte, che hanno vinto 3-0 contro il Pisa conquistando la qualificazione alla prossima Champions League e consolidando il secondo posto in classifica. Di seguito le sue dichiarazioni: "La Champions League (mai veramente in dubbio) è un grande risultato, che però acuisce i rimpianti per la corsa che non c’è mai stata per lo scudetto e l’imbarazzante campagna europea. Dirlo non significa compiere peccato di lesa maestà, ma cominciare a chiedersi cosa voler essere".

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