Alvino annuncia: "Finisce il capitolo Conte, chiuso con abbraccio consensuale"

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"Il libro del grande Napoli ha ancora tantissime pagine di gloria da scrivere. È stato un amore intenso e travolgente, chiuso con un abbraccio consensuale"

Il giornalista Carlo Alvino, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha annunciato che il Napoli di Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte interromperanno il rapporto a fine stagione. Ecco le sue parole: "Finisce il capitolo Conte prima del previsto, ma il libro del grande Napoli ha ancora tantissime pagine di gloria da scrivere. È stato un amore intenso e travolgente, chiuso con un abbraccio consensuale. Ti auguriamo il meglio, Condottiero, mentre noi continuiamo a volare!".

Chi al posto di Conte? Sarri in pole, ma c'è anche l'Atalanta: tre i nomi in alternativa

Per il dopo-Conte, il nome in cima alla lista del Napoli resta quello di Maurizio Sarri. Tra le parti ci sarebbero già stati contatti concreti e all’interno della società filtra ottimismo sulla possibilità di rivedere il tecnico toscano sulla panchina azzurra. Su Sarri, però, si registra anche l’interesse dell’Atalanta, che potrebbe tentare un inserimento nelle prossime settimane. Il Napoli, intanto, continua a monitorare anche eventuali alternative nel caso in cui il ritorno di Sarri non dovesse concretizzarsi. Tra i profili valutati dal club - riferisce Sky Sport - ci sarebbero Vincenzo Italiano, Massimiliano Allegri e Fabio Grosso.