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“Conte lascia il Napoli”, ed arriva subito il like di un epurato di Conte
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La separazione con il club azzurro è ormai realtà e la notizia è stata confermata anche da Fabrizio Romano.
È finita l’avventura di Antonio Conte al Napoli. La separazione con il club azzurro è ormai realtà e la notizia è stata confermata anche da Fabrizio Romano. Un annuncio che ha subito fatto il giro dei social e che non è passato inosservato per un dettaglio in particolare.
Il like galeotto di Lang
A colpire, infatti, è stato il like di Noa Lang al post dello stesso esperto di mercato internazionale. Il gesto social riporta indirettamente l’attenzione sui rapporti non semplici tra il tecnico salentino e l’esterno offensivo olandese, che non aveva trovato grande spazio nelle rotazioni tanto da andare via in prestito a gennaio direzione Galatasaray.
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