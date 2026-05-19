Accuse a Meret, la sua agenzia: “Professionista esemplare, verità emergerà nelle sedi opportune”
La P&P Sport Management, agenzia che cura gli interessi di diversi calciatori, tra cui il portiere del Napoli Alex Meret, è intervenuta con un comunicato ufficiale diffuso sui social per prendere le distanze da alcune notizie circolate online e ritenute prive di fondamento. La società ha inoltre annunciato l’intenzione di procedere per vie legali a tutela dell’immagine del proprio assistito.
La nota dell’agenzia e la difesa del giocatore
Nel comunicato si legge: “Alex Meret sdegnato respinge le calunniose accuse, destituite di qualsiasi fondamento, emerse nelle ultime ore su una piattaforma social. Sei da sempre un esempio e un professionista serio dai profondi e radicati valori morali e sportivi. La verità emergerà nelle opportune sedi giudiziarie. Forza Alex”.
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