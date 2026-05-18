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Lukaku appeso a testa in giù nella festa Inter, Zazzaroni: “Fa vomitare!”
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Un manichino nero, con la maglia di Romelu Lukaku ai tempi dell'Inter, messo a testa in giù. E' apparso durante la festa Scudetto dell'Inter
Un manichino nero, con la maglia di Romelu Lukaku ai tempi dell'Inter, messo a testa in giù. E' apparso durante la festa Scudetto dell'Inter, ieri a Milano. Un episodio vergognoso, che ha scatenato l'ira di tanti sui social. Anche di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport:
"Che testa deve avere uno per fare una cosa del genere? Qui non si tratta di essere tifosi, ma di non avere una vita. Ho visto gente prendere in giro gli altri per non piangere di una persona soltanto: sé stessi. Ma quale sfottò! Lo sfottò fa ridere, questo fa vomitare".
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