"Quello che hanno fatto Jacobs e Tamberi resterà nella storia dello sport italiano", il tweet SSCN

Giornata storica per lo sport italiano con le due medaglie d'oro arrivate dall'Atletica Leggera alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Anche il Napoli si è congratulato, tramite Twitter, con Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi per le vittorie nei 100m e nel salto in alto: "I complimenti vanno fatti a tutti i vincitori italiani di medaglie, ma quello che hanno fatto Jacobs e Tamberi, a pochi minuti di distanza, resterà nella storia dello sport italiano. Evviva".

