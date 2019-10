Radio Marte, D'Alessandro: "Il gesto di Kjaer è da wrestler di paese, è uno scandalo non dare rigore"

Il giornalista di Radio Marte, Massimo D'Alessandro ha detto la sua per quanto riguarda il clamoroso rigore non assegnato al Napoli su Llorente. Queste le sue parole su Facebook: "È così difficile capire che è Kjaer che infila la testa sotto al braccione di Llorente e non il contrario? Il gesto disperato del difensore dell'Atalanta è da wrestler di paese. Ho visto pochi rigori più netti di questo in vita mia. Scandaloso!"