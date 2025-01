Rai, Perillo: "Conte da 10 e lode! Napoli cinico e di carattere anche senza Kvara"

Il Napoli supera l'Atalanta in trasferta per 3-2 e ottiene una vittoria a dir poco pesante: conservato il primo posto e staccata la squadra di Gasperini, ora distante 7 punti. A parlare del match è stato il giornalista Rai Antonello Perillo, che sul suo profilo X scrive:

"Grandissimo Napoli! Kvara o non Kvara, gli azzurri hanno disputato una straordinaria partita a Bergamo conquistando tre punti pesantissimi in chiave scudetto. Ora non ci si può più nascondere. I ragazzi di Conte hanno lottato e sofferto, combattendo su ogni pallone senza mai perdere concentrazione e sapendo colpire nei momenti giusti, con sano cinismo. Gli azzurri hanno infilato la sesta vittoria consecutiva, volando così sempre più in alto in classifica.

Ora i punti sono 50, con l’Atalanta, che dopo questa batosta rischia di finire un po’ fuori dai giochi, sotto di sette lunghezze. Dieci e lode a Conte per come ha impostato la gara e per la personalità mostrata dalla squadra. Migliori in campo il solito monumentale Anguissa, autore anche di due assist, un ispirato McTominay, un inesauribile Politano e un generosissimo Lukaku, che ha fatto 80 minuti di sportellate contro Hien liberando spazio ai compagni e trasformandosi in uno straordinario match winner con un gran colpo di testa sotto porta. Per il campione belga ottavo gol in stagione. Sabato arriva la Juventus al Maradona. I ragazzi di Conte saranno chiamati ad affrontare un’altra partitissima. Canta Napoli, Napoli sempre più capolista".