Rai, Perillo: "Conte dà una lezione a Chivu! Neres falso 9, che intuizione!"

Antonello Perillo, giornalista Rai, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la vittoria del Napoli contro l'Inter: "Cuore, grinta e tanta cazzimma: il Napoli ha ritrovato se stesso. Splendida la prestazione dei ragazzi di Conte contro l’Inter. È finita come meglio non poteva andare, con un netto 3-1 ed il primo posto in classifica. Bravissimo il tecnico leccese nel rimediare ai tanti infortuni, schierando una squadra perfetta sotto il profilo tattico. Ottima l’intuizione di piazzare Neres come falso nueve: senza riferimenti, i centrali interisti sono andati spesso in tilt. Conte ha dato una lezione a Chivu, dimostrando che il fuoriclasse in panchina è sempre lui.

Questi tre punti sono pesantissimi e valgono ancora di più sotto il profilo dell’autostima del gruppo considerando le innumerevoli assenze: Meret, Rrahmani, Lobotka, Lukaku, Hojlund… L’unica nota stonata è legata all’infortunio di De Bruyne, le cui condizioni potrebbe essere valutate solo con il trascorrere delle ore. Migliore in campo un gigantesco Anguissa, che ha coronato una prestazione sontuosa con uno splendido goal. Note di merito particolari anche per McTominay, concentratissimo e autore di una rete spettacolare, Spinazzola, preziosissimo jolly partito basso e finito alto sulla fascia sinistra, Politano, inesauribile come sempre, e Juan Jesus, semplicemente perfetto come centrale difensivo destro".