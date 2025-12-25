Rai, Perillo: “Mercato bloccato? Col nuovo sistema ora il Napoli ha problemi di abbondanza”

Antonello Perillo, giornalista e condirettore del Tgr Rai, si è espresso così sul momento del Napoli via X: “Il Napoli domenica non potrà concedersi cali di concentrazione perché la Cremonese è squadra solida e concreta. Classifica alla mano, i grigiorossi rappresentano la vera sorpresa di questo campionato. Conte molto probabilmente confermerà gli stessi titolari della trionfale serata di Ryad. Squadra che vince, e convince, non si cambia.

Al massimo una o due rotazioni: i ballottaggi possibili sono tra Juan Jesus e Buongiorno come braccetto sinistro e tra Elmas e Lang come esterno sinistro d’attacco. Il mercato “vincolato”? Non è assolutamente un problema perché il Napoli adesso, con il cambio di modulo, sta per andare incontro addirittura a problemi di abbondanza. Servirebbe solo un centrocampista centrale d’emergenza per avere un’alternativa in più in attesa dei rientri di De Bruyne, Anguissa e Gilmour”.