Rai, Perillo: "Prova di forza impressionante! Benissimo tutti, la difesa in particolare"

vedi letture

Il Napoli mette in fila la quarta vittoria per 2-0, superando anche la Lazio in trasferta all'Olimpico grazie alle reti di Spinazzola e Rrahmani. Gli azzurri quindi cominciano l'anno nuovo nel migliore dei modi e danno continuità al periodo positivo iniziato con la Supercoppa, peraltro rimanendo a ridosso della vetta della classifica.

Antonello Perillo, giornalista Rai, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato così la prestazione degli azzurri: "Non c’è stata partita. Una squadra sola in campo. È stata impressionante la prova di forza da parte del Napoli. Lazio subito annichilita dagli assalti azzurri. È iniziato nel migliore dei modi il 2026 per la squadra campione d’Italia. Conte ha schierato gli stessi titolari delle ultime partite ed è stato ripagato con una prestazione superba. Migliori in campo un inesauribile Politano e un ispiratissimo Spinazzola , che hanno dominato sulle fasce. Benissimo tutti, in particolare i difensori: non a caso quarta partita consecutiva senza subire reti".