Rai, Perillo sicuro: "Hojlund ha tutto per salire nell'Olimpo degli attaccanti d'Europa"

vedi letture

Il Napoli chiude in bellezza l'anno solare 2025 battendo anche la Cremonese e dando seguito alle ottime prestazioni mostrate in Supercoppa, culminate con la vittoria del trofeo. Gli azzurri restano inoltre a ridosso di Inter e Milan in classifica. Così Antonello Perillo, giornalista de Rai, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato così la partita: "La rivoluzione tattica iniziata un mese contro l’Atalanta con il passaggio alla difesa a tre continua a dare i suoi frutti. Il Napoli ha vinto in scioltezza sul difficile campo della Cremonese, squadra rivelazione, classifica alla mano, di questo campionato.

Partita sempre sotto controllo per gli azzurri, trascinati da un indomabile Hojlund, autore di una splendida doppietta. Il danese, arrivato a quota 6 gol in 12 partite in Serie A, sta attraversando un autentico momento di grazia, confermando di avere tutte le qualità per salire in breve tempo nell’Olimpo dei migliori attaccanti d’Europa. Tra i migliori in campo un inesauribile Politano, uomo 'duracell' della fascia destra, e un ispirato Spinazzola, uscito all’intervallo presumibilmente per un problema fisico. Benissimo anche Rrahmani e McTominay, come sempre superbo tuttocampista. I ragazzi di Conte chiudono così nel migliore dei modi uno degli anni più belli della sua gloriosa Storia: un 2025 che ha visto il Napoli vincere il quarto tricolore e conquistare la sua terza Supercoppa Italiana. Il nuovo anno azzurrissimo inizierà tra una settimana in casa della Lazio".