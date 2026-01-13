Raspadori-Atalanta, Auriemma: "Quando un anno fa parlai dello scambio con Lookman..."
Tutto pronto: l’Atalanta si appresta ad accogliere il ritorno in Italia e in Serie A di Giacomo Raspadori. Domani l’attaccante effettuerà le visite mediche con il club orobico. Operazione a titolo definitivo per una cifra complessiva di 25 milioni di euro. Per l’ex Sassuolo un contratto di quattro anni e mezzo e un ingaggio intorno ai 4 milioni di euro a stagione.
Il giornalista Raffaele Auriemma, sui propri canali social, ha ricordato un’indiscrezione di mercato rilanciata circa un anno fa: “Quando un anno fa venni a sapere dello scambio in cantiere tra Atalanta - che puntava a Raspadori - e Napoli - interessato a Lookman - mandrie di asini cominciarono a ragliare scagliandomi addosso tutte le offese che la loro frustrazione produce…”.
Pubblicità
Dai social
Alvino: "Punizione giusta per Conte, qualche moralizzatore che si aspettava l'ergastolo sarà rimasto male"
Copertina UfficialeMeret, nuovo infortunio! Trauma distorsivo alla spalla: la nota SSCNapoli di Davide Baratto
Le più lette
3 Conte squalificato: 2 giornate e multa! Un turno anche per un altro azzurro: le decisioni del Giudice Sportivo
Prossima partita
14 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Parma
In primo piano
UfficialeConte squalificato: 2 giornate e multa! Un turno anche per un altro azzurro: le decisioni del Giudice Sportivo
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com