Raspadori-Atalanta, Auriemma: "Quando un anno fa parlai dello scambio con Lookman..."
Oggi alle 22:50Dai social
di Francesco Carbone

Tutto pronto: l’Atalanta si appresta ad accogliere il ritorno in Italia e in Serie A di Giacomo Raspadori. Domani l’attaccante effettuerà le visite mediche con il club orobico. Operazione a titolo definitivo per una cifra complessiva di 25 milioni di euro. Per l’ex Sassuolo un contratto di quattro anni e mezzo e un ingaggio intorno ai 4 milioni di euro a stagione.

Il giornalista Raffaele Auriemma, sui propri canali social, ha ricordato un’indiscrezione di mercato rilanciata circa un anno fa: “Quando un anno fa venni a sapere dello scambio in cantiere tra Atalanta - che puntava a Raspadori - e Napoli - interessato a Lookman - mandrie di asini cominciarono a ragliare scagliandomi addosso tutte le offese che la loro frustrazione produce…”.