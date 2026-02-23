Ravezzani fa insorgere i social: "A me pare che ci sia il fallo di Hojlund"

Oggi alle 10:20
di Arturo Minervini

"A me pare fallo di Hojlund che trattiene il braccio di Hien e lo trascina verso il basso. Poi capisco che il Napoli si lamenti perché spesso questi contatti non vengono colti. Ma certamente il Var non poteva intervenire dato che l’infrazione esiste". Così scrive su X il giornalista Fabio Ravezzani, generando la reazione social di molti tifosi del Napoli contrari a questa teoria.