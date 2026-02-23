Furto a Bergamo, Calaiò durissimo: "State rovinando il calcio! Siamo allo sbando"
"State rovinando il calcio!". Questo il duro sfodo di Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, che ha affidato a una storia su Instagram il suo duro commento dopo Atalanta-Napoli.
L’ex bomber azzurro ha parlato di una sconfitta «difficile da commentare» e definita immeritata, puntando il dito contro chi, a suo dire, starebbe danneggiando il calcio con decisioni discutibili. Calaiò invita a rivedere protocolli e regolamenti, chiedendo maggiore attenzione e competenza, con un appello netto: «Riguardatevi, studiate e cambiate le regole, perché così questo sport rischia di andare allo sbando».
