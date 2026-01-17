Renica critica Conte: “Ha distrutto una rosa forte coi suoi metodi! Club dissanguato e chiede rinforzi”
TuttoNapoli.net
Alessandro Renica, ex calciatore azzurro e oggi allenatore, sul suo profilo Facebook ha commentato così il momento del Napoli e la gestione di Antonio Conte: "Conte si concentri sui i giocatori che gli rimangono a disposizione e limiti i danni invece di chiedere ancora rinforzi. Società dissanguata da spese eccessive per allestire una rosa molto attrezzata e forte distrutta dagli infortuni, a causa probabilmente di metodi eccessivi di lavoro a secco di Conte e il suo staff...
ora il mister pensi a limitare i danni e metta la testa in campo (dove lui è bravissimo ) senza lamentarsi, perché i rischi ora sono tanti e non si faccia più cacciare in quel modo, perché fa danni... non esiste".
Pubblicità
Dai social
Renica critica Conte: “Ha distrutto una rosa forte coi suoi metodi! Club dissanguato e chiede rinforzi”
Copertina LiveNapoli-Sassuolo 1-0 (7' Lobotka): il Napoli vince ma è sempre più emergenza di Davide D'Alessio
Le più lette
Prossima partita
20 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
In primo piano
LiveStellini in conferenza: "Servono giocatori dal mercato! Preoccupati per le prossime. Sugli infortunati..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: gli 80 min bruciati, la sostituzione misteriosa, il mezzo scudetto degli ingiocabili e la guerra ascellare del Var
Antonio NotoLiveStellini in conferenza. "Dobbiamo essere grati a questi ragazzi, da mesi giocano sempre gli stessi. Su Neres..."
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com