Renica critica Conte: “Ha distrutto una rosa forte coi suoi metodi! Club dissanguato e chiede rinforzi”

vedi letture

Alessandro Renica, ex calciatore azzurro e oggi allenatore, sul suo profilo Facebook ha commentato così il momento del Napoli e la gestione di Antonio Conte: "Conte si concentri sui i giocatori che gli rimangono a disposizione e limiti i danni invece di chiedere ancora rinforzi. Società dissanguata da spese eccessive per allestire una rosa molto attrezzata e forte distrutta dagli infortuni, a causa probabilmente di metodi eccessivi di lavoro a secco di Conte e il suo staff...

ora il mister pensi a limitare i danni e metta la testa in campo (dove lui è bravissimo ) senza lamentarsi, perché i rischi ora sono tanti e non si faccia più cacciare in quel modo, perché fa danni... non esiste".