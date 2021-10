Riccardo Maria Monti: "Siamo l'unico stadio d'Italia dove è un grave problema spostarsi di posto per tifare"

Riccardo Maria Monti, amministratore delegato di Triboo Group ed imprenditore di successo attivo nell'ambito della politica, ha lanciato un appello sui social sulla questione stadio.

"Fa molta tristezza vedere il 𝗠𝗮𝗿𝗮𝗱𝗼𝗻𝗮 senza i cori ed e i colori del tifo organizzato. Ed è molto sorprendente il fatto di essere l’unico stadio d’Italia e d’Europa (Unico ... capito !?!?) dove sembra essere considerato un grave problema o una violazione spostarsi di posto per tifare.

Sarà anche vero, che non è la priorità della nuova giunta (sono fiducioso sulle cose che faranno) ma in città ci sono tante, troppe, forme di illegalità da affrontare e sarà diversa la “repressione” di quel fenomeno “criminale” dello spostarsi di posto per tifare ! Vorremmo vedere questa “tolleranza zero” (impensabile in qualunque altro stadio d’Europa) applicata alle 2 di notte del sabato a Mergellina e in tanti altri luoghi.

Il Napoli ha milioniditifosi, è l’unica grade area metropolitana Europea con una sola squadra. Una squadra identitaria. Il Napoli calcio è parte della esperienza della Città. Tantissimi turisti vengono e vogliono vedere “il Famoso, caldissimo San Paolo (ora stadio Maradona).

Quello che chiediamo è solo di applicare il buon senso, quello che vediamo applicare ogni settimana a Milano a Roma a Verona a Salerno ma anche Parigi, Monaco di Baviera e Amsterdam. Fateci tifare liberamente! Torniamo al buonsenso non servono questioni di principio".