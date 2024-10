“Rigore enorme. E tifo Lecce”, tifosi insorgono contro DAZN sul rigore di Politano

vedi letture

Sta facendo discutere ancora il rigore non concesso al Napoli nel match di ieri contro il Lecce per fallo di Banda su Politano. Ma forse ancor di più stanno facendo discutere le parole di Luca Marelli, moviolista Dazn, che nel post-partita ha raccontato che il VAR (Meraviglia, con Abisso a coadiuvarlo) non poteva intervenire perché in quest'azione conta l'interpretazione dell'arbitro di campo, in questo caso Tremolada.

Sui social in molti hanno ripreso il video con le parole di Marelli, scagliandosi contro l'esperto arbitrale della piattaforma. "Rigore enorme. E tifo Lecce", si legge da parte di un tifoso che ha commentato un post pubblicato da Tuttonapoli. Ma non è l'unico, in tanti evidenziano come non ci siano dubbi sul rigore. D'altronde tutti i quotidiani si sono espressi all'unanimità: era rigore. Ed era evidente.