Rigore inesistente al Milan, Varriale ricorda Napoli-Inter: “Massa non lo richiamano mai…”

"Comunque Massa al VAR non lo fanno andare mai...". Commenta così il giornalista Enrico Varriale, sul suo profilo X, il rigore dubbio assegnato al Milan da parte del fischietto Massa. Lo stesso che secondo molti viziò la gara di campionato tra Napoli e Inter vinta per 3-0 dai nerazzurri: nell'occasione il direttore di gara non fu richiamato al VAR né al primo gol dell'Inter, per la cintura di Lautaro su Lobotka, né sul contatto tra Acerbi e Osimhen sullo 0-1.