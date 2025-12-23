Foto Lang posta la foto di Neres MVP della Supercoppa e tagga Ancelotti: il messaggio è chiaro

Curioso gesto social di Noa Lang in favore del compagno di squadra David Neres. L’esterno del Napoli ha infatti repostato nelle sue storie Instagram la foto che ritrae Neres premiato come MVP della finale di Supercoppa Italiana. Un riconoscimento importante, valorizzato ulteriormente dal dettaglio che non è passato inosservato: Lang ha taggato Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico del Brasile.

Un messaggio chiaro, quasi un assist simbolico a un amico (Lang e Neres sono inseparabili in spogliatoio), proprio mentre Ancelotti è al lavoro sulle convocazioni per le gare di marzo, tra esperimenti e nuove valutazioni in ottica Mondiale. Un attestato di stima che certifica il grande momento di Neres in maglia azzurra.