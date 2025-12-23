Elmas fa il triplete col Napoli: "Un altro trofeo con questa maglia"

di Antonio Noto

Elijf Elmas fa il triplete con la maglia del Napoli. Dopo il trionfo di ieri in finale di Supercoppa italiana contro il Bologna, il macedone aggiunge un altro trofeo nella sua bacheca personale da quando indossa in maglia azzurra. Alla Coppa Italia vinta nel 2020 e al terzo scudetto del 2023, si aggiunta la Supercoppa alzata ieri a Riyad. 

Sul proprio account Instagram, il jolly azzurro ha ricordato i suoi trionfi nelle sue foto con in mano l'ultima coppa conquista: "Un altro trofeo con questa maglia. Forza Napoli sempre!".