Rai, Perillo: "Il Napoli più bello dell'era Conte! Poteva finire 5-0, Neres MVP"

vedi letture

Il Napoli supera anche il Bologna e vince la Supercoppa italiana 2025, aggiungendo quindi già il secondo trofeo in bacheca dalla gestione di Antonio Conte. Una gara dominata in lungo e in largo ed un successo che fa ben sperare per il futuro del club di Aurelio De Laurentiis

Il giornalista Rai Antonello Perillo, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato così la vittoria degli azzurri: "Un Napoli stellare, sicuramente il più bello della stagione ma forse anche dell'intera gestione Conte, ha messo alle corde il Bologna e ha conquistato la terza Supercoppa Italiana della sua storia. Partita spettacolare degli azzurri, che hanno avuto solo un demerito: quello di non averla chiusa con quattro o cinque gol di vantaggio. Si chiude di fatto, in attesa della sfida di campionato contro la Cremonese, un 2025 da incorniciare. Migliore in assoluto un Neres stellare, autore di una splendida doppietta e protagonista di una serie di numeri d'alta scuola. Benissimo anche Hojlund, che non ha segnato ma ha lottato come un leone creando spazi e lanciandosi a sua volta in profondità ogni volta che si presentasse l'occasione giusta".