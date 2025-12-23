Pistocchi: "Due trofei nel 2025 e la rosa del Napoli vale 200mln meno di quella dell'Inter"
Maurizio Pistocchi, giornalista, torna sulla vittoria della Supercoppa di ieri, mettendo in evidenza il dato sul valore economico della rosa del Napoli, di molto inferiore a quello di Inter, Juventus e Milan: "Secondo Transfertmarkt la rosa del Napoli - due trofei vinti nel 2025 - vale più di 200 milioni di euro in meno di quella dell’Inter, 86mln in meno di quella della Juventus e 24mln in meno di quella del Milan".
Secondo #Transfertmarkt La Rosa del #Napoli-due trofei vinti nel 2025-vale più di 200mln€ IN MENO di quella dell’#Inter— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) December 23, 2025
86 mln€ in meno di quella della #Juventus
24mln€ in meno di quella del #Milan. pic.twitter.com/cf5Y816xUt
