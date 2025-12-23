Pistocchi: "Due trofei nel 2025 e la rosa del Napoli vale 200mln meno di quella dell'Inter"

Pistocchi: "Due trofei nel 2025 e la rosa del Napoli vale 200mln meno di quella dell'Inter"TuttoNapoli.net
Oggi alle 23:30Dai social
di Antonio Noto

Maurizio Pistocchi, giornalista, torna sulla vittoria della Supercoppa di ieri, mettendo in evidenza il dato sul valore economico della rosa del Napoli, di molto inferiore a quello di Inter, Juventus e Milan: "Secondo Transfertmarkt la rosa del Napoli - due trofei vinti nel 2025 - vale più di 200 milioni di euro in meno di quella dell’Inter, 86mln in meno di quella della Juventus e 24mln in meno di quella del Milan".